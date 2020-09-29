Казань, , 15:06 — REGNUM У Татарии с регионами Беларуси конкретные проекты и долгосрочные связи. В республике намерены наращивать взаимодействие с белорусскими коллегами. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин 29 сентября, принимавший участие в VII Форуме регионов Белоруссии и России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Все мероприятия форума прошли в режиме видеоконференции и видеомостов Москва-Минск. С видеообращением к участникам пленарного заседания, под председательством Валентины Матвиенко, выступили президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Председатель парламента Татарии сообщил, что мероприятие по-прежнему открывает новые горизонты для сотрудничества. Личное знакомство трудно чем-то заменить, однако принципиально важно, что работа не прерывается, продолжаются встречи и сотрудничество. Большинство регионов ратуют за то, чтобы эти связи только крепли. У Татарии с регионами Белоруссии «долгосрочные связи и конкретные проекты», что позволит не снижать взаимодействие. Интерес Татарии к Белоруссии — не только экономический. В составе Ассамблеи народов Татарии создана белорусская «Спадчына» — «Наследие», организованная для работы с белорусами, проживающими в нашей республике, отметил Мухаметшин. Увеличивается число белорусских студентов в вузах РТ.

«Белорусы — близкий нам народ. Планы у нас большие. Взаимодействие с белорусскими коллегами как по линии товаропроизводителей, так и по линии национально-культурных автономий мы будем только наращивать», — резюмировал председатель Госсовета Татарии.

ИА REGNUM ранее сообщало, торговля между Россией и Белоруссией может вернуться на траекторию роста до конца года. Белоруссия — наиболее крупный внешнеторговый партнёр России среди стран СНГ. Объём товарооборота по итогам минувшего года превысил $35,5 млрд, но пандемия коронавируса негативно отразилась на этих показателях.

Читайте также: Россия может возобновить наращивание товарооборота с Белоруссией