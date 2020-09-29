Краснодар, , 14:30 — REGNUM Строительство нового участка реконструируемого Троицкого группового водопровода началось в Краснодарском крае. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе администрации региона. Будет построена 11-километровая ветка от хутора Веселый до Крымска.

«В мае ввели новую ветку протяженностью 18 километров в Крымском районе, сейчас строятся еще 11. Новые сети с водопроводными сооружениями будут проложены от хутора Веселый до Крымска. Пропускная способность участка увеличится, аварийные ситуации будут исключены», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Строительство участка планируется завершить в июле 2022 года, на проведение реконструкции в бюджете региона предусмотрено более двух миллиардов рублей. Кроме того, ведутся работы по проектированию 26-километрового участка сетей в районе села Кабардинка. Полностью реконструкцию Троицкого водопровода планируется завершить в 2023 году.

Реконструкция Троицкого водовода проводится в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Этот водовод обеспечивает водой Крымский район, Новороссийск и Геленджик. Также в регионе ведется реконструкция Таманского и Ейского водоводов. Всего на эти цели из бюджета региона направят 10 млрд рублей.