Москва, , 14:28 — REGNUM Возможно, результаты мусорной реформы пока невелики в России, но в этом нет ничего неожиданного, ведь реформа рассчитана на несколько лет, а начали её недавно, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя выводы Счетной палаты РФ.

«В 2019 году глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин говорил: «Должно пройти порядка десяти лет до того момента, когда мы создадим все условия для сортировки и дальнейшей переработки мусора повсеместно».

Так что ждать, что многое быстро изменится в сфере обращения с отходами, в корне неверно. Мусорная реформа идёт, и даже пандемия коронавируса не затормозила её, чему есть свидетельства.

Например, летом 2020 года правительство РФ утвердило «дорожную карту» по введению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, разработанную Минприроды РФ совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), организацией, которая является координатором реформы. Этот документ призван повысить прозрачность системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Пандемия коронавируса не повлияла на ход реформы, она продолжилась. Так, в конце мая 2020 года правительство РФ приняло распоряжение о выделении субъектам РФ денег на поддержку региональных операторов в сфере обращения с ТКО.

То, что реформа идёт, говорит и тот факт, что к 2020 году 81 субъект РФ перешёл на новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В стране работает свыше 200 региональных операторов, которые отвечают не только за сбор мусора у населения, но и за его обработку и утилизацию.

То, что мусорная реформа рассчитана на несколько лет, можно проиллюстрировать следующим: по прогнозу Минприроды РФ, уровень сортировки отходов в стране к 2024 году может составить 60%, так что, повторю, ждать мгновенных результатов от реформы не стоит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с отходами в России на сегодняшний день остаётся неблагополучной, несмотря на мусорную реформу, проводимую с начала 2019 года. Такие выводы сделали специалисты Счетной палаты РФ.

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