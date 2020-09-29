Москва, , 14:18 — REGNUM На состоявшемся 28 сентября заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин отметил, что принятые в период пандемии меры поддержки строительной отрасли приносят результат. При этом президент подчеркнул, что необходимо не допустить «необоснованных скачков» цен, а для этого строить больше жилья. Власти, в том числе региональные, должны развивать инфраструктуру и вовлекать в строительство новые участки, сказал Путин.

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Президент напомнил, что национальная цель — ввод 120 млн квадратных метров жилья ежегодно и улучшение жилищных условий для 5 миллионов семей в год. В 2019 году первый из упомянутых показателей был в полтора раза ниже целевого.

Корреспонденты ИА REGNUM в крупнейших городах страны отмечают, что в 2020 году рост цен на жилье на фоне роста спроса — явление практически повсеместное. И, по мнению экспертов, дело вовсе не в нехватке новых участков.

В Петербурге, по данным КЦ «Петербургская недвижимость» на сентябрь 2020 года, с начала года цены на первичном рынке выросли на 12,5%, за последний месяц — на 1,5%, до 128,9 тыс. рублей. Основные, по мнению экспертов, причины роста — программа льготной ипотеки, которая сделала жилье доступнее, дефицит «бюджетных» (дешевых) предложений на квартиры, снижение депозитных ставок в банках (что снизило интерес к этому виду инвестиций), а также рост стоимости строительных материалов.

В Екатеринбурге, по данным Уральской палаты недвижимости, к середине сентября 2020 года цены с начала года выросли на 2,4%, до 74,1 тыс. рублей за квадратный метр. Эксперты связывают рост цен прежде всего с программой льготной ипотеки: в 2020 году сделок заключается почти на 25% больше.

В Воронеже во втором квартале 2020 года цены на первичном рынке выросли на 1,2% в сравнении с показателями за первый квартал, до 49,5 тыс. рублей за квадратный метр. А в сентябре 2020 года, по данным ЦИАН, месячный рост составил уже 8%, до 59,7 тыс. рублей за метр. Эксперты отмечают, что рынок восстанавливается после «карантинного» спада, и полагают, что спрос на жилье растет из-за опасений граждан о девальвации рубля.

В Новосибирске, по данным RID Analytics, в июле 2020 года средняя стоимость квадратного метра жилья в готовых квартирах составила 71,1 тыс. рублей, что на 1,7% выше, чем в конце 2019 года. В Челябинске, по данным Росриэлт на сентябрь 2020 года, цены за месяц выросли на 1,84%, до 40,45 тыс. рублей за квадратный метр.

В Перми, по экспертным данным на август 2020 года, стоимость квадратного метра на первичном рынке за месяц выросла на 5,9%, до 47,5 тыс. рублей. Спрос растет, и рост цен этому не мешает, потому что многие граждане готовы платить больше, говорят аналитики.

В Тюмени, по данным компании «Этажи», в период с января по июль 2020 года цены выросли на 3%. Местные эксперты отмечают, что спрос на жилье резко вырос в марте, основные причины — стремление покупателей надежно инвестировать (в недвижимость) и программа льготной ипотеки, практически уравнявшая цены на кредитное и арендованное жилье.

Аналитики из самых разных регионов говорят об одних и тех же тенденциях.

Для некоторой части граждан покупка жилья стала в 2020 году надежным способом инвестировать в условиях снижения курса рубля и снижения доходности других видов вложений.

«На помощь» остальным гражданам пришла программа льготной ипотеки, которая поддержала спрос и позволила застройщикам не снижать цены, а в большинстве случаев ‑ и повышать их. При субсидированной ставке покупатели могут «позволить» себе и несколько более дорогое жильё.

Цены растут не потому, что в регионах не хватает свободных «пятен» или инфраструктуры.

Цены растут потому, что застройщики могут позволить себе их повышать, не опасаясь, что это приведет к снижению спроса.