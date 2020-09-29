Москва, , 14:17 — REGNUM Российский рынок новых легких коммерческих машин (LCV) занял шестое место в Европе по итогам августа 2019 года. Это следует из отчёта Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В Европе за последний летний месяц было продано 132 659 новых LCV, что на 18,7% меньше по сравнению с прошлогодними показателями продаж.

Первое место по продажам этого сегмента рынка занимает Франция. Там за август 2020 года было продано 25 666 машин, что на 2,1% меньше, чем за август 2019 года.

На второй строчке рынок LCV Германии. Всего на немецком рынке в прошлом месяце было реализовано 23 346 автомобилей (-22,2%). На третьем месте — Великобритания, где было продано 19 407 единиц легких коммерческих автомобилей (-16,1%).

На четвертом и пятом местах Испания (11 637 проданных авто; — 24,4%) и Италия (9750 экземпляров; +4,1%).

Напомним, по итогам августа 2020 года на российском авторынке было продано 8339 легких коммерческих автомобилей — на 16,4% меньше, чем год назад.

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