Москва, , 14:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий увеличение срока предоставления участков для геологического изучения на территории Архангельской области, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Предполагается включение Архангельской области в число субъектов РФ, в границах которых, в соответствии с законодательством о недрах, участки недр предоставляются в пользование на срок до семи лет, — из-за сложных климатических условий.

Сейчас закон «О недрах» предусматривает предоставление участков недр в пользование для геологического изучения на срок до пяти лет — в общем случае; на срок до семи лет — при проведении работ по геологическому изучению участков недр, расположенных полностью или частично в границах Якутии, Республики Коми, Камчатского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также на срок до 10 лет — при проведении работ по геологическому изучению участков недр внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа Российской Федерации.