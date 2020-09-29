Саранск, , 14:08 — REGNUM В Мордовию поступила компенсация из федерального бюджета в размере 941 млн рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Средства направят на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета республики из-за пандемии коронавируса.

В частности, по состоянию на 1 сентября в бюджет республики поступило 97,6% налоговых и неналоговых доходов от уровня прошлого года — 18,709 млрд рублей. В течение апреля-мая налоговые поступления в республиканский бюджет сократились на 761,5 млн рублей.

При этом в июне-августе объем налоговых и неналоговых поступлений увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовия до конца 2021 года получит субсидии из федерального бюджета в размере более 727,27 млн рублей на создание новых мест в детских дошкольных учреждениях. В частности, уже в этом году республике будет выделено 263,305 млн рублей, в 2021 году — 463,965 млн рублей. Кроме того, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, регион получит дополнительное финансирование по программе выплат на третьего ребенка в сумме 292,77 млн рублей.