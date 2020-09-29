Москва, , 14:07 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, распространяющий ипотечные каникулы на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Сейчас банки отказываются предоставлять «ипотечные каникулы» заемщикам, не имеющим возможности предоставить в качестве подтверждения снижения своего дохода справку 2-НДФЛ в связи с действующим налоговым регулированием.

Законопроект устанавливает, что в случае, если заемщик является предпринимателем или лицом, в отношении которого применяются специальные налоговые режимы, факт снижения дохода может быть подтвержден иными документами на усмотрение кредитора.

Принятые поправки «разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это позволит защитить и поддержать наших граждан, что особенно важно в сложных экономических условиях, связанных с последствиями пандемии коронавируса», — цитирует спикера Госдумы пресс-служба нижней палаты парламента.

Закон об «ипотечных каникулах» Госдума приняла в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит ипотечные каникулы для самозанятых