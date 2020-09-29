Москва, , 14:06 — REGNUM Основа всех официальных состояний олигархов в России — это стоимость их долей на бирже. То есть все зависит от биржевой котировки. Так что данные цифры достаточно условны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«При этом если олигарх решит продавать свой пакет акций, вероятно, получит премию в 20−25% за контроль. Приватизация 90-х, конечно, очень спорная история, особенно залоговые аукционы на которых были проданы «Юкос», «Сибнефть», «Норильский Никель» и другие ведущие предприятия.

Однако современные рыночные компании давно имеют мало общего с советскими динозаврами. Они наладили финансовый менеджмент, имеют международную отчетность, провели переход «дочек» на единую акцию, обменяли привилегированные бумаги, которые изначально были прежде всего у трудового коллектива, на голосующие акции и т. д.

Все российские олигархические компании торгуются на Мосбирже. Есть все условия чтобы зарабатывать и вкладывать заработанное внутри страны.

Приватизация прошла спорно, но в 1998, 2008 и 2014 годах любой желающий мог купить акции российских компаний по смешным ценам. А стоимость одного ваучера на современные деньги — $200−250.

Ну и в заключение стоит сказать, что олигархов в России не любят так же, как в любой другой стране мира. Хотя олигархи — это налоги, рабочие места и дивиденды миноритариев.

То есть в этой связи можно провести аналогию: «что хорошо для Форда, то хорошо для Америки» или «что хорошо для «Норникеля» или НЛМК, то хорошо для России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатым жителем России по версии Forbes стал председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $22,6 млрд.

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