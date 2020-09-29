Нижний Новгород, , 13:56 — REGNUM С начала 2020 года сельхозпредприятия Нижегородской области экспортировали продовольствие и сельскохозяйственное сырье на $200 млн (15,7 млрд рублей), что на 14% превышает уровень 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Глеба Никитина, рост экспортных показателей произошел благодаря увеличению объема поставок рыбных изделий, овощей, сливочного масла, мукомольно-крупяной, масложировой и другой сельхозпродукции.

«Сейчас более 60 предприятий нижегородского агропрома поставляют свою продукцию в 35 стран мира. В основном, экспортируется масложировая, мукомольно-крупяная, молочная, мясная продукция, зерно, овощи и рыбные изделия. Вместе с тем мы прорабатываем вопросы по расширению доступа наших производителей на зарубежные рынки сбыта», — отметил он.

Напомним, что ранее власти Нижегородской области в рамках мер по поддержке местных аграриев и фермеров со стороны государства предложили компенсировать им из федерального бюджета до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам.

Читайте также: Нижегородские экспортеры получили свыше $1,3 млрд федеральной поддержки