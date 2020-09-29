Москва, , 13:54 — REGNUM План восстановления экономики России принимается на срок до декабря 2021 года, его реализация планируется в три этапа, следует из утвержденного 23 сентября плана восстановления экономики, заявил корреспонденту руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Согласно плану, стадия адаптации экономики началась в июне и завершается в сентябре, этап восстановления пройдет с октября 2020 года до июня 2021 года. В стадию активного роста экономика войдет с июля по декабрь 2021 года. При этом подчеркивается, что указанные сроки достижения цели возможны при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке.

Результатом второго этапа должен стать восстановительный рост экономики (снижение уровня безработицы по сравнению с пиком падения, достижение квартальных показателей ненефтегазового BBП и реальных денежных доходов населения уровня не ниже 100% к 2019 году). По итогам третьей стадии планируется выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями плана.

План восстановления экономики предполагает рост реальных зарплат не менее 2%, снижение доли населения, находящегося за чертой бедности, восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства (на уровне первого квартала 2020 года), запуск нового инвестиционного цикла (рост инвестиций в основной капитал не менее 4,5% в годовом выражении).

Кроме того, ожидается повышение производительности труда (опережающий рост добавленной стоимости выше темпов роста экономики в целом), рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении, рост индекса промпроизводства обрабатывающей промышленности на уровне не менее 2% год к году, а также повышение устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим шокам.

В период кризиса новое правительство показало себя достаточно эффективным. Спад экономики во втором квартале оказался меньше ожиданий и составил 8,5%. По итогам года ожидается падения ВВП на 3−4%. Также ожидается восстановление экономики и нормализации уровня безработицы в 2021 году.

Единственное, что может этому помешать — новый карантин. Если человек умирает от вируса, то в этом виновата пандемия, а если человек беден, потерял работу, то люди винят в этом Кремль.

Поэтому думаю, вероятность нового карантина не высока. Естественно, не стоит забывать, что российская экономика является экспортной. А значит, многое будет зависеть от внешнего спроса. Целевой уровень несырьевого экспорта оценивается в $150−160 млрд в год.

Динамика индекса Мосбиржи будет определяться внешними факторами — санкциями и политикой ФРС. Санкции не вечны, и в расчете на их отмену на горизонт 3−5 лет акции можно покупать уже сейчас. Правительство и Банк России сохранят политику слабого рубля. Это выгодно бюджету и экспортерам.

Таргет по инфляции останется в 4%. И, возможно, будет незначительно превышен в начале будущего года. В 2021 году Банк России начнет цикл повышения ключевой ставки, с итоговым выходом на 5−6%, старый таргет по ключевой ставке — 6−7%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, снижение ВВП России по итогам 2020 года может оказаться «более умеренным», чем ожидаемые 4,5−5,5%.

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