Волгоград, , 13:54 — REGNUM Перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников предприятий, организаций, органов власти рекомендовано в Волгоградской области. Поручение всем профильным органам власти совместно с муниципальными образованиями Волгоградской области дал на заседании регионального оперштаба губернатор Андрей Бочаров 29 сентября, сообщили в пресс-службе облправительства.

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«Рекомендовать перевести на удалённый режим работы максимальное количество сотрудников органов власти и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления, работников предприятий и организаций, в первую очередь, жителей Волгоградской области, относящихся к группам риска и возрастной категории 60+», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Волгоградской области ранее сообщил о прогнозах по осложнению ситуации с коронавирусом и поручил департаменту здравоохранения подготовить дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19.

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