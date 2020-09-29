Москва, , 13:45 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение надежности результатов актуарного оценивания, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Предлагается предоставить возможность заключения гражданско-правового договора об осуществлении актуарной деятельности юрлицом, в штате которого работают не менее двух актуариев. При этом вводится положение, устанавливающее гражданско-правовую ответственность юрлица за убытки, причиненные заказчику, которые явились результатом действий или бездействия, совершенных его работником — субъектом актуарной деятельности.

Для проверки достоверности оценки рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций предусматривается проведение ответственным актуарием проверки актуарного заключения по результатам обязательного актуарного оценивания деятельности указанных организаций. По результатам проверки актуарного заключения составляется отчет о результатах проверки актуарного заключения, подлежащий направлению в Банк России и опубликованию в установленном Банком России порядке.

Исключается возможность проведения проверки актуарных заключений, составленных по результатам обязательного актуарного оценивания, ответственными актуариями, у которых может быть заинтересованность в проведении в отношении финансовой организации заведомо недостоверной оценки. Для исключения возложения дополнительной административной нагрузки на большое количество финансовых организаций предусматривается проведение проверки только в отношении наиболее социально-значимых страховых организаций, то есть осуществляющих деятельность по добровольному страхованию жизни, обязательному страхованию, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования.

Уточняется и дополняется перечень оснований для принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных актуариев, а также вводится ограничение сроком до пяти лет на повторное включение в единый реестр ответственных актуариев тех актуариев, которые были исключены из данного реестра по определенным основаниям.

Предусматривается изменение порядка разработки, согласования и утверждения федеральных стандартов актуарной деятельности по аналогии с порядком разработки, согласования и утверждения базовых стандартов СРО в сфере финансового рынка. В связи с этим предлагается закрепить за СРО актуариев право разрабатывать проекты федеральных стандартов актуарной деятельности, которые после согласования их советом по актуарной деятельности будут при их соответствии всем установленным требованиям утверждаться уполномоченным органом.

Закрепляется обязанность ответственного актуария, проводящего на основании гражданско-правового договора оценку актуарного заключения, составленного по результатам актуарного оценивания, договор страхования своей гражданской ответственности.