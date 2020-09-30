Стокгольм, , 07:45 — REGNUM Сообщение шведской нефтяной компании Preem об отказе расширения нефтеперерабатывающего завода в Люсечиле — историческое решение с учетом исторической проблемы. В самой компании оправдывают свое решение тем, что у проекта больше нет финансовых средств. Это согласуется с другими решениями крупных игроков на рынке и является признаком того, что время ископаемых видов топлива уходит. Об этом в своей авторской статье от 28 сентября сообщила журналистка Dagens Nyheter Яннике Кильберг.

Само по себе расширение нефтеперерабатывающего завода Preemу является историческим, так как это первый случай, когда соображения по вопросам климата были названы причиной того факта, что решение о расширении было взято под контроль правительством Швеции.

Теперь наращиванию мощностей не суждено сбыться. Компания сама отозвала свою заявку, и это можно рассматривать как признак того, что изменение климата поставило нас в условия новой эпохи; той эпохи, когда выбросы углекислого газа в атмосферу имеют колоссальное значение и могут определять экономическую целесообразность инвестиций в подобные проекты.

«Прошло четыре года с тех пор, как Preem начала реализацию своих планов по расширению деятельности в Люсечиле. За это время многое произошло… За последние четыре года петля вокруг добычи ископаемого топлива начала затягиваться», — считает Кильберг, намекая на сдерживающие ограничения по выбросу в атмосферу, обусловленные подписанием Парижского соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции Preem отозвала заявку на расширение НПЗ на фоне протестов