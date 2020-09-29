Москва, , 13:27 — REGNUM Госдума во втором, основном, чтении приняла законопроект о государственной поддержке сельского хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Предусматривается расширение круга получателей государственной поддержки в форме льготного кредитования.

«В случае принятия поправок льготные кредиты станут доступны и для тех¸ кто только открывает свое дело и готов вложить средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Кредит под инвестиции им дадут сразу. Через три года такие заемщики должны будут подтвердить, что доля их дохода от продажи сельхозпродукции в общем доходе от реализации других товаров составляет не менее 70 процентов. В противном случае отдавать кредит придется не по льготной, а по обычной ставке».

На льготные кредиты в соответствии с законопроектом смогут также претендовать те, кто участвует в реализации национальных проектов, например, компании, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», добавил он.

Поправками ко второму чтению устанавливается, что такое направление государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, как предоставление консультационной помощи, будет предоставляться не только сельскохозяйственным товаропроизводителям, но и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Прописывается, что средства федерального бюджета на поддержку развития сельского хозяйства могут быть предоставлены бюджетам субъектов РФ не только в виде субсидий, но и в других формах межбюджетных трансфертов.