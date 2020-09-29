Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM В Ленинградской области за первое полугодие 2020 года было совершено 136,8 млн различных операций с использованием платежных карт. Из них доля безналичных платежей впервые превысила 90% от общего числа операций, сообщили 29 сентября в пресс-службе отделения по Ленинградской области Северо-Западного ГУ Центрального банка РФ.

Активное использование банковских карт для расчетов на территории Ленобласти наблюдается в последние несколько лет. За январь — июнь 2020 года количество таких транзакций выросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда их объем увеличился на 3%.

Кроме того, клиенты банков стали реже снимать средства со своих карт. Например, за первое полугодие 2020 года количество операций по снятию наличных сократилось на 20%по сравнению с 1 полугодием 2019 года, а в этом году, за тот же период, количество операций на снятие наличных приходится лишь 6,6%. Таким образом доля безналичных платежей впервые превысила 90% от общего числа операций с банковскими картами на территории региона.

«Ограничительные меры в период пандемии сыграли определенную роль, однако основная причина роста числа таких транзакций — увеличение количества терминалов для приема безналичной оплаты в организациях торговли и услуг и развитие цифровых сервисов в Ленобласти, например, бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте», — отмечает управляющий отделением Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Григорьев.