Подгорица, , 13:26 — REGNUM У черногорской национальной авиакомпании Montenegro Airlines (MA) нет шансов выжить без государственной поддержки, заявил в интервью изданию Pobjeda хорватский авиационный аналитик компании ZAMAaero Ален Шчурич.

Он считает, что Черногория может помочь MA выжить только с помощью крупных финансовых вливаний, которые применялись всеми другими странами, помогая своим авиакомпаниям.

«У MA нет шансов выжить без этой помощи, так же как и LOT, Air Baltic, Croatia Airlines, Air Serbia и ряд других авиакомпаний, получивших помощь», — сказал Скурич.

В конце прошлого года парламент Черногории — Закон об инвестициях в консолидацию и развитие, который предусматривает рекапитализацию путем инвестирования 155 миллионов евро в течение шести лет для покрытия обязательств перед кредиторами и инвестиций в развитие.

Агентство по защите конкуренции недавно приказало Министерству транспорта приостановить выделение этих денег до тех пор, пока не будет принято решение о соответствии Закону о контроле за государственной помощью.