Нур-Султан, , 13:24 — REGNUM Владельцы кинотеатров в Казахстане с начала пандемии потеряли 10−15 млрд тенге ($23−35 млн), сообщили в ассоциации владельцев кинотеатров.

В ассоциации выразили опасение, что бизнес, основанный на кинопрокате, может быть полностью уничтожен. Владельцы кинотеатров считают, что карантин отбросил кинобизнес на пять лет назад.

Президент Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана Мунира Ягудина добавил, что предпринимателей тревожит туманность их положения. Многие представители бизнеса считают, что после карантина уже не смогут открыться.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября официальный представитель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Казахстана Ержан Байтанаев заявил, что рассматривается возможность открытия кинотеатров.

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