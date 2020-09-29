Москва, , 13:16 — REGNUM Нефть 29 сентября к середине торгового дня растеряла весь рост в начале дня. Нефть марки Brent торгуется в районе $42,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Однако сегодняшний рывок подтвердил краткосрочный двухнедельный восходящий тренд. В рамках него ожидается рост к цели $43,80 за баррель.

Рост на нефтяном рынке сдерживается увеличением числа случаев заражения коронавирусом в мире.

Из-за этого на рынок снова вернулись опасения за перспективы мирового экономического восстановления, а также спроса на сырье. Стоит отметить, что в отдельных регионах мира снова возобновился период самоизоляции.

На нефть на этой неделе вновь будет оказывать влияние доллар США, который пребывает в ожидании дополнительных мер стимулирования в США.

Демократы в палате представителей в четверг подготовили пакет финансовой помощи в размере $2,4 трлн, который включает ряд мер поддержки, одобряемых и республиканцами.

Если новые меры поддержки будут согласованы, то снова последуют распродажи доллара, а соответственно будет оказана поддержка нефти», — считает эксперт .

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