Душанбе, , 12:59 — REGNUM Число субъектов предпринимательской деятельности в Таджикистане увеличилось на 75% за после восемь лет. Об этом заявил первый заместитель председателя государственного комитета по инвестициям и управлению имуществом Шараф Шерализода на заседании правительства.

По его словам, существенный рост числа предпринимателей стал возможен благодаря государственной программе поддержки предпринимательства Таджикистана на 2012−2020 годы. Число субъектов хозяйственной деятельности достигло 328 тыс.

Шерализода добавил, что за последние восемь лет доля частного сектора в валовом внутреннем продукте Таджикистана составила 70%, в обеспечении занятости — 68%, в уплате налогов — 80%.

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