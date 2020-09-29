Москва, , 12:54 — REGNUM В России задачу преодоления бедности нельзя решить исключительно бюджетными выплатами. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Без дополнительных мер поддержки бизнеса и сворачивания уже предоставленной государственной помощи безработица может к концу года заметно увеличиться, сформировав дополнительно 1−5 млн безработных, — сказал Ордов. — В этом случае еще острее станет дилемма между выплатой пособий по безработице на уровне прожиточного минимума и ростом бедности. А задачу по сокращению бедных невозможно решить исключительно бюджетными выплатами. Поэтому развитие экономики останется приоритетным направлением. Но прогнозируемый рост 2−3% в год не способен вернуть уровень жизни 2019 года. Это в очередной раз приведет к падению реальных доходов населения».

При этом, как пояснил Ордов, в РФ продолжат «статистически отчитываться» о росте средней заработной платы и низкой инфляции на фоне роста продуктовой инфляции, формирующей «налог на бедных».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что по итогам II квартала 2020 года безработица в России выросла до 4,5 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ ждут резкого роста безработицы в случае второго карантина