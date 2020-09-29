Москва, 29 сентября 2020, 12:54 — REGNUM В России задачу преодоления бедности нельзя решить исключительно бюджетными выплатами. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
При этом, как пояснил Ордов, в РФ продолжат «статистически отчитываться» о росте средней заработной платы и низкой инфляции на фоне роста продуктовой инфляции, формирующей «налог на бедных».
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что по итогам II квартала 2020 года безработица в России выросла до 4,5 млн человек.
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