Воронеж, , 12:52 — REGNUM 11 тонн шампиньонов неизвестного происхождения изъято в Воронеже таможенниками совместно с представителями Роспотребнадзора и Россельхознадзора, об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в пресс-службе Воронежской таможни.

В ходе проверки на одном из оптовых продуктовых рынках города были обнаружены шампиньоны неизвестного происхождения, расфасованные в пластиковые ящики, общий вес товарной партии — 11 тонн.

«На товаре отсутствует маркировка. Кроме того, реализаторы не представили никаких документов, подтверждающих законность приобретения и нахождения данного товара на территории Российской Федерации», — пояснил главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного контроля после выпуска товаров Воронежской таможни Павел Попов.

На партию грибов был наложен арест. Также возбуждено дело об административном правонарушении.