Москва, , 12:56 — REGNUM Два основных фактора, которые могут в дальнейшем оказать большое влияние на динамику спада продаж в России, назвали эксперты аналитического агентства «Автостат».

Аналитики агентства отмечают, что в августе 2020 года объём продаж авто на рынке России составил порядка 130 тыс. экземпляров. Это на 8% ниже результата августа прошлого года. Однако по сравнению с результатами июля 2020 года падение продаж было ещё более существенным — около 17%.

По мнению экспертов, ускорить падение продаж авто в России может продолжающийся рост цен на новые машины. Специалисты предполагают, что по итогам нынешнего года средневзвешенная стоимость новых машин вырастет на 12 — 13% относительно прошлого года.

Также на снижение продаж авто может сказаться дефицит наиболее востребованных моделей автомобилей как на складах дистрибьюторов, так и в планах производства.

Напомним, с начала текущего года по август включительно самой доходной легковой машиной на российском рынке стала модель Hyundai Creta. За восемь месяцев её приобрели 44 472 автолюбителя на общую сумму в 53 млрд рублей.

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