Киев, , 12:49 — REGNUM Украина не успеет ликвидировать государственную фискальную службу до конца 2020 года, хотя это является одним из главных условий сотрудничества с МВФ.

Об этом заявил в интервью изданию «Лига» и.о. главы ведомства Сергей Солодченко, материал опубликован сегодня, 29 сентября.

Чиновник заявил, что фискальная служба — это довольно крупная структура, поэтому для ликвидации нужно «значительное время» и соблюдение определенных процедур.

Он отметил, что в структуре есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, а также определенную проблему представляет имущество, которое надо передавать, включая вооружение и конфискат.

Солодченко также заявил, что в общей сложности в ликвидируемом сейчас ведомстве работает около 5 тыс. человек, и все они должны быть уволены.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня МВФ утвердил новую программу в формате stand-by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением первого транша в $2,1 млрд. Предполагалось, что до конца года Украина получит еще два транша кредита, но летом взаимодействие сторон резко забуксовало, а ряд СМИ сообщили, что имеет место конфликт между сторонами. В настоящий момент нет даже примерной даты визита миссии фонда в Киев, без чего переговоры о выделении следующих траншей начаться не могут.