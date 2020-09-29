Москва, , 12:49 — REGNUM По итогам II квартала 2020 года безработица в России выросла до 4,5 млн человек, хотя многие прогнозировали ее рост до 10 млн человек к концу сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Развитие в России ситуации с занятостью и доходами населения до конца года во многом зависит от прямой государственной финансовой и нефинансовой поддержки, — сказал Ордов. — Меры льготного кредитования при сохранении рабочих мест были эффективными, но создали риск отложенного нарастания безработицы в случае повторного введения изоляционного режима. Тем не менее по итогам II квартала 2020 года безработица выросла до 4,5 млн человек, хотя многие тогда прогнозировали рост безработицы до 10 млн человек к концу сентября».

Как пояснил Ордов, пока эти прогнозы не сбылись, но не по причине восстановления экономики, а вследствие господдержки и госинвестиций, а также существенного смягчения денежно-кредитной политики.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россия не скоро преодолеет тот рост безработицы, который она получила в 2020 году.

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