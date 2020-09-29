Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM В Свердловской области рынок строительства за апрель-сентябрь, то есть в период пандемии коронавируса, не отличался резкой динамикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в Уральском объединении строителей.

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В опросе, который провело данное объединение, приняли участие 1852 компании, занимающиеся гражданским и промышленным строительством, строящие дороги, объекты энергетики и ЖКХ и т.д. Из них представители 60% организаций полагают, что средняя сумма подряда и объёмы работ увеличились. Об этом заявили те, кто задействованы в реконструкции и капремонтах объектов энергетики, промышленных зданий, а также в строительстве сельскохозяйственных объектов. При этом в промышленном строительстве и в сфере строительства особо опасных объектов объёмы работ и средняя стоимость не изменились, а в сфере железнодорожной автоматики снизились на 10%.

Как отмечает гендиректор СРО Сергей Ренжин, в период пандемии на рынке строительства не отмечалось бешеных скачков, также нет и провалов. «Идёт умеренное развитие рынка», — считает эксперт.