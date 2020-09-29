Керчь, Крым, , 12:43 — REGNUM Из-за отсутствия заказов Керченская паромная переправа приостановила работу на неопределенный срок. Об этом 29 сентября рассказали журналистам в пресс-службе оператора перевозок «АнРуссТранс».

"28 сентября паром Керченской переправы выполнил последний рейс. Дальнейшее паромное сообщение между полуостровом Крым и материковой частью России по маршруту порт Крым — порт Кавказ будет остановлено на неопределенный срок», — сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что причиной такого решения стало отсутствие спроса на перевозки. Кроме того, указывается, что в связи с этим компания не сможет обслуживать инфраструктуру и будет вынуждена сократить специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что урожай на 39% площадей виноградников убран в Республике Крым по данным на 28 сентября.