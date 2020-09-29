Москва, , 12:41 — REGNUM Россия и Белоруссия в настоящее время прилагают усилия, чтобы нормализовать транспортное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.

Путин отметил, что в Москве рассчитывают активизировать прямые межрегиональные обмены по всем направлениям. Это станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия вошла в число государств, с которыми России возобновила воздушное сообщение с 21 сентября.

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