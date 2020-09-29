Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева завила, что страны Центральной Европы потеряют три года экономического развития из-за пандемии. Об этом передает Forsal.

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»Для стран Центральной Европы пандемия означает потерю трех лет динамичного экономического развития. Это будет огромный удар для региона, который за десятилетия добился значительного прогресса в преодолении этого кризиса», — сказала Георгиева.

При этом, она подчеркнула, что стимулом для развития и преодоления отставания может послужить лишь смягчение последствий пандемии.

Помимо главы МВФ, на встрече присутствовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Представитель ЕС отметила, что преодоление последствий пандемии в странах Центральной Европы, а также сближение уровней развития западной и восточной частей ЕС являются приоритетным направлением Брюсселя.

По её словам, тема разговора «напрямую связана с одной из основных задач Союза — устойчивой конвергенцией и сплоченностью стран-членов».