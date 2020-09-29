Оренбург, , 12:36 — REGNUM В Оренбургской области в первом полугодии 2020 года удельный вес убыточных организаций вырос по сравнению с январем-июлем предыдущего года на 3,4%, сообщает Оренбургстат.

За шесть месяцев 2020 года 350 организаций получили прибыль в размере 49 млрд 362,9 млн рублей, а 210 — убыток на 28 млрд 129 млн рублей. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций — без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений — составил 21 млрд 233,9 млн рублей.

Кредиторская задолженность организаций на конец июля составила 189 млрд 814,9 млн рублей, из нее 20 млрд 767,5 млн рублей (10,9% от общего объёма задолженности) — просроченная. Задолженность по полученным кредитам банков и займам составила 350 млрд 741,9 млн рублей, в том числе 2 млрд 872,2 млн рублей (0,8%) — просроченная.