Киев, , 12:25 — REGNUM Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG выиграла тендер на поставку «технологического» газа для оператора ГТС Украины, говорится в официальном заявлении компании, обнародованном 29 сентября.

Отмечается, что поставки газа для технических нужд оператора ГТС будут происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года, при этом PGNiG будет действовать совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine.

Председатель правления PGNiG Ежи Квецинский в своем комментарии отметил, что тендер удалось выиграть благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, что дало возможность предложить «конкурентные цены».

Также Квецинский подчеркнул, что польская компания последовательно развивает свою деятельность на Украине, «о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок».

В частности, согласно обнародованным им данным, только в первом полугодии 2020 экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 млрд кубометров, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году в результате разделения «Нафтогаза Украины» была создана отдельная компания для транзита газа «Оператор ГТС Украины», подконтрольная министерству финансов.

Также в 2019 году Украина, Польша и США подписала энергетический меморандум с целью «усиления региональной безопасности газоснабжения» и диверсификации поставок газа на Украину, которая до сих пор является зависимой в этом вопросе от России.

Предполагается, что в результате развития терминала сжиженного газа в Свиноустье и строительства газопровода Baltic Pipe уже в 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа.