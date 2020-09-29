Новосибирск, , 12:16 — REGNUM В Новосибирской области подвели промежуточные итоги реализации мероприятий национального проекта «Демография». По словам заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова, текущий год внёс значительные коррективы во все направления работы социальной сферы.

«В сложившейся ситуации особенно важно проанализировать исполнение контрольных точек проектов, достаточность финансового обеспечения на их исполнение, внести необходимые коррективы, — отметил Нелюбов на заседании отраслевого проектного комитета сегодня, 29 сентября. — В условиях пандемии изменились и потребности граждан, особенно лиц старшего возраста. Поэтому необходима перестройка работы организаций социальной сферы с ориентацией на эти новые потребности».

Министр труда и социального развития области Ярослав Фролов в свою очередь отметил, что к концу года министерством будут достигнуты все плановые показатели 2020 года.