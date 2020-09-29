Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Екатеринбурге с начала 2020 года отмечен рост стоимости жилья. Об этом говорится на официальном сайте Уральской палаты недвижимости.

На 21 сентября в среднем по муниципалитету квадратный метр стоит 74 163 рубля. Это на 2,39% больше, чем было на 6 января. В центре города «квадрат» оценён в 101 729 рубля, а разброс цен колеблется от 64 097 до 155 789 рублей. Самое дешёвое жильё в четвёртом поясе: при среднем показателе 51 666 рублей разброс составляет от 33 852 до 69 607 рублей.

По данным экспертов, рост цен в условиях кризиса происходит из-за дешёвой ипотеки. В частности, президент УПН Илона Соболева в середине сентября заявила журналистам о том, что объём сделок вырос по сравнению с 2019 годом практически на 25%. Это подстегнула дешёвая ипотека.