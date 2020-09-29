Москва, , 12:14 — REGNUM Если в краткосрочной перспективе экономическое будущее Китая выглядит вполне неплохо, то в долгосрочной — не очень хорошо. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому ВВП КНР по итогам 2020 года вырастет только на 2%.

«Китай был построен за американские и европейские деньги как производитель дешевой продукции для ее дальнейшего экспорта на рынки Европы и Америки. И в роли производителя дешевого ширпотреба он был востребован в мире, — сказал Зубец. — И американцы с европейцами были готовы терпеть Китай, его развитие именно в этом качестве. А китайцы захотели выйти на более высокий уровень и превратиться в производителя технологически сложной продукции. То есть вытеснить американцев и европейцев с тех рынков, на которых те чувствовали себя наилучшим образом. Это, естественно, не может нравиться ни европейцам, ни американцам, ни японцам».

И именно с этим, как полагает Зубец, связана та экономическая война с США, к которой Китай оказался не готов.

«Европа в противостоянии Америки с Китаем выступит на стороне США. Потому что европейцы точно так же ощущают угрозу от развития в Китае высокотехнологичных отраслей, — пояснил экономист. — При этом Китай не может перейти на внутреннее потребление как главный мотор экономического развития. Китайское население достаточно бедное, а общая производительность труда в Китае низкая. Есть высокоразвитые отрасли, но в целом Китай технологически довольно отсталая страна. И пройдут десятилетия, прежде чем уровень развития человеческого капитала в Китае не догонит, а просто приблизится к европейскому уровню».

Всё это, по мнению экономиста, делает Китай достаточно уязвимым в противостоянии с Европой и США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным МВФ, противоречия между Китаем и США уже негативно сказываются на состоянии экономики стран Азии.