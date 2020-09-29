Томск, , 12:12 — REGNUM В Томской области оперштаб рекомендовал предприятиям перевести максимально возможную часть сотрудников на удалённый режим работы в целях профилактики коронавируса и сезонных заболеваний.

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В первую очередь это касается работников, которые попадают в группу риска по возрасту и заболеваниям.

В регионе количество вызовов скорой помощи с середины июля — августа выросло на 30%, передаёт РИА «Томск».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в Томской области коронавирус выявлен у 7401 человека.

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