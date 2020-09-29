Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM По итогам августа 2020 года в Санкт-Петербурге было продано 12 235 новых автомобилей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 29 сентября сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Отмечается, что положительная динамика продаж автомобилей в Северной столице наблюдается второй месяц подряд. При этом с начала 2020 года по август включительно на питерском авторынке было продано 74 475 новых легковых и легких коммерческих машин — на 19% меньше по сравнению с январем — августом прошлого года (данные не включают объем реализации автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально).

«Из-за частых остановок заводов в этом году многие дилеры летом столкнулись с дефицитом машин, поэтому в августе драйверами рынка оказались те бренды, которые смогли обеспечить покупателю большой выбор автомобилей и их комплектаций», — сообщил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Он также отметил, что рост продаж в июле и в августе связан с ослаблением курса рубля и ожиданием возможных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Ранее эксперты агентства «Автостат» назвали два фактора, которые будут влиять на дальнейший спад продаж на авторынке России. Это рост цен и дефицит машин у дилеров и автопроизводителей.

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