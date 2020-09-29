Москва, , 12:09 — REGNUM Россия полностью заменила продукцию с Украины своими отечественными разработками, это же касается и стран Североатлантического альянса. Об этом 29 сентября журналистам заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Насколько я понимаю, все ключевые моменты и зависимость от поставок украинских производителей уже пройдены, то есть мы заместили основные решения отечественными разработками», — сказал он.

Что касается замещения продукции стран НАТО, уточнил Борисов, то ключевые позиции здесь обеспечены.

Он также добавил, что невозможно обеспечить импортозамещение всех позиций, такую цель никто не ставит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что импортозамещение в стране может дать толчок к собственному развитию в производстве, промышленности и фармакологии.

Вместе с тем глава государства отметил, что импортозамещение — это не панацея. «Мы не стремимся все импортозаместить», — сказал Путин. Однако эта задача не потеряла актуальности в условиях кризиса и сокращения темпов международной торговли.

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