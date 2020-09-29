Сеул, , 12:09 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительной компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получили заказ на строительство четырех крупнотонажных танкеров для перевозки сырой нефти (VLCC). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта оценивается в 420 млрд вон (~$359,5 млн).

Как сообщают зарубежные СМИ, среди которых Trade Winds, суда будут построены для греческой судовладельческой компании.

Известно, что танкеры будут построены на верфи Hyundai Heavy Industies в Ульсане и спущены на воду в первой половине 2022 года.

Напомним, что в июле текущего года компания получила заказ на строительство четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

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