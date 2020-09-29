Москва, , 11:58 — REGNUM Товарооборот между Россией и Китаем не стагнирует, а напротив, демонстрирует долгосрочную тенденцию к росту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Россия в последнее время вышла на место первого поставщика газа в Китай. И товарооборот между РФ и КНР не стагнирует, а имеет долгосрочную тенденцию к росту, — сказал экономист. — Даже если Китай не будет расти и остановится на тех показателях, которые есть сейчас, то, тем не менее, он останется одним из крупнейших потребителей российского сырья. Оборот расти не будет, но для поддержания нынешнего экономического положения Китаю в любом случае понадобится сырье. И падения спроса не будет точно. Это совершенно очевидно и понятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, что в настоящее время происходит с экономикой Китая.

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