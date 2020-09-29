Саранск, , 11:50 — REGNUM АУ «Технопарк-Мордовия» получил статус регионального оператора фонда «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Новый статус технопарка позволит его резидентам подать заявки на получение статуса квалифицированного резидента «Сколково» и пользоваться поддержкой фонда, не выезжая за пределы региона.

«При создании технопарка перед нами ставилась задача войти в число технопарков-лидеров. По итогам ежегодного Национального рейтинга технопарков России АУ «Технопарк — Мордовия» вошел в тройку сильнейших, поэтому необходимость появления здесь регионального оператора фонда «Сколково» очевидно назрела. Новые возможности, которые дает фонд «Сколково», помогут мордовским стартапам выйти на новый уровень развития. Важно понимать, что в рамках подписанного соглашения развитие инновационных предприятий будет происходить именно на территории Республики Мордовия, и исключит факторы так называемой «утечки мозгов», — подчеркнул генеральный директор технопарка Виктор Якуба.

ИА REGNUM напоминает, «Технопарк-Мордовия» по итогам V Национального рейтинга технопарков второй год подряд признавался лучшим из всех участников с государственной формой собственности. Итоги рейтинга были подведены в сентябре прошлого года. По сравнению с прошлым годом АУ «Технопарк-Мордовия» удалось значительно улучшить свои позиции по суб-индексу — «Инновационная активность резидентов технопарка», поднявшись с 12 места на 2-е. Кроме этого, республиканский технопарк показал лучший результат по показателю «Среднее количество результатов интеллектуальной деятельности на 1 работника компании-резидента» и вошел в тройку лидеров по суб-индексу — «Экономическая деятельность резидентов технопарка».

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