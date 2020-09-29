Киев, , 11:50 — REGNUM Задолженность предприятий Украины по выплате заработной платы на 1 сентября составила 3,42 млрд гривен, сообщила 29 сентября украинская государственная служба статистики.

Ведомство отмечает, что в августе задолженность по зарплате выросла на 0,6% по сравнению с июлем, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, согласно источнику, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года составила 2,198 млрд гривен, что на 0,8% больше показателя на 1 августа.

Отмечается, что рост задолженности свыше 10% наблюдался в Ровненской (на 38,5%), Херсонской (19,2%) и Кировоградской (18,2%) областях Украины.

Стоит также отметить, что задолженность по выплате заработной платы выросла вздравоохранении — на 22,5% (до 55,892 млн грн).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыплаты зарплат медикам — это ответственность конкретных глав облгосадминистраций.