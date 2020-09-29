Москва, , 11:49 — REGNUM Несмотря на все проблемы, вызванные торговыми войнами и пандемией коронавируса, китайская экономика продолжает находиться в хорошем состоянии. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому ВВП КНР в 2020 году вырастет только на 2%.

«Сейчас Китай растет быстрее, чем на 2%, — сказал Зубец. — Последние данные по китайской экономике показывают, что она быстро растет. В частности это касается фондового рынка. И по сравнению с прошлым годом в Китае рост более 3%. А если мы берем квартал к кварталу (второй к первому), то, насколько я помню, там рост более 11,5%. Иными словами, сегодняшний день Китай показывает очень серьезный восстановительный рост. Все это свидетельствует о том, что китайская экономика, несмотря на все проблемы, находится в хорошем состоянии».

То есть, как подчеркнул Зубец, говорить о том, что Китай находится на грани провала, это преувеличение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов предположил, что в Китае не будет большого спроса на российские энергоресурсы.

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