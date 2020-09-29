Барнаул, , 11:39 — REGNUM Данные Счётной палаты РФ, признавший, что несмотря на начатую в стране мусорную реформу, ситуация с отходами в России не является благополучной, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

«Что в России, как и во всём мире, признано неблагополучие с мусором, ясно и без Счетной палаты. И в мире наработаны практики, которые получили обозначение как «раздельный сбор», «переработка отходов», «мусоросжигательные заводы», «сортировка мусора» и т.д. Но здесь главное: «А что делать?». В России приняли закон и, казалось бы, запустили «мусорную реформу». Ввели заметные платежи с граждан и юридических лиц. Зарезервировали громадные бюджетные ресурсы для проведения этой реформы. Но реально пока только выстроилась очередь «ушлых ребят», связанных с высокими московскими чиновниками, которые хотят урвать этот куш.

Обнаружилось, что традиционная ведомственная структура управления не работает. У нас в Алтайском крае вроде бы логично начали с обращения к ученым Института водных и экологических проблем, которые запустили проекты, но затем всё расползлось между ведомствами минприроды, минстройЖКХ, управлением по тарифам и муниципальными властями. Федералы пока ничего не дали Алтайскому краю на эту реформу. А реально «мусорная реформа» пока «зависла».

У нас в Алтайском крае импульс дал Общероссийский народный фронт, но он же не может подменить «вертикаль власти». Мы пытались системно поднять решение этой проблемы еще в Общественной палате в 2009 году, но, к сожалению, всё опять свалилось в «коррупционно-чиновничий» вектор движения. Вот и Счетная палата отмечает эти проблемы.

Хотя реально в Алтайском крае нет министра природных ресурсов, нет начальника управления по тарифам, заместитель министра, ответственный за ЖКХ, задержан правоохранителями, в муниципалитетах идет массовая кадровая чехарда. По сути, пропаганда убеждает нас, что есть «ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ», но пример «мусорной реформы» говорит, что никакой вертикали нет. Об этом и говорит Счетная палата».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что ситуация с отходами остается неблагополучной, несмотря на мусорную реформу, говорится в отчете Счетной палаты. Её сотрудники выяснили, что более 90% мусора по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, перерабатывается не более 7% отходов. При этом часто свалки вредят природе: отравляют воздух, воду и почву.

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