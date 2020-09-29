Кызыл, , 11:28 — REGNUM Сельхозпроизводители Тувы завершили кормозаготовительную кампанию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, при плане 250,5 тыс. тонн кормов хозяйства заготовили на зиму в общем около 264 тыс. тонн.

На каждую условную голову скота в среднем заготовлено по 6,9 центнера сена, что вдвое превышает показатели прошлого года.

«Основу запаса составляют грубые корма — в частности, более 260 тысяч тонн сена естественных и сеяных трав. Около 3,5 тысячи тонн, или 7% всех запасов приходится на сенаж», — добавили в правительстве.

Почти две трети кормов заготовили простые сельские жители. На аграрные предприятия приходился около 11,5%, на фермеров — 23,1%. Средняя урожайность кормовых угодий составила 14 центнеров с гектара.

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