Пермь, , 11:22 — REGNUM В Перми в августе 2020 года отмечен рост цен на жилье. По сравнению с июлем стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 5,92%, на вторичном — на 3,9%. Такие данные приводит rosrealt.ru с учетом цен из объявлений, размещенных на портале.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в августе составила 47 493 рубля, на вторичном рынке — 47 609 рублей. Эксперты отмечают, что в сравнении с началом года в краевой столице наблюдается падение стоимости на жилье — от 13 до 14%.

Между тем спрос на недвижимость набирает обороты. Агентства и пермские застройщики говорят о том, что граждане готовы тратить большие деньги за квартиры в новостройках. директор агентства недвижимости «Территория» Екатерина Пахомова сообщила, что покупатели теперь уже не считают высокой цену в пределах 70−75 тыс. рублей за квадратный метр. Людей не отпугивает даже цена в 80 тысяч за квадрат, информирует издание business-class.su.

Эксперты считают, что тенденция того, что вторичный рынок продолжить сдавать свои позиции продолжится. За траты на содержание вторичного жилья с каждым годом увеличиваются, тогда как новостройка — продукт с новыми технологиями и решениями.