Ямусукро, , 11:21 — REGNUM План введения новой валюты для замены франка КФА, используемого несколькими странами Западной Африки, не может быть реализован по крайней мере в течение пяти лет. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары.

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По его словам, отказ от плана введения единой валюты ЭКО в этом году связан с пандемией коронавируса.

В декабре прошлого года представители восьми стран, которые используют Франк КФА — все бывшие французские колонии и Гвинея-Бисау — заявили, что они сократят свои экономические связи с Францией. Они также выразили приверженность созданию единой валюты для всей Западной Африки.

По сообщению репортеров, другие страны, которые ранее не использовали франк КФА, такие как Нигерия и Гана, также выразили заинтересованность в принятии новой единой региональные валюты. Однако в Гане выступили против привязки ЭКО к евро, а представители Нигерии потребовали, чтобы бывшие французскую колонии разорвали все финансовые связи с Парижем перед принятием новой валюты ЭКО.

Однако амбициозный план был приостановлен в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса. По прогнозам Международного валютного фонда, экономика стран Африки к югу от Сахары сократится более чем на 3% в этом году.

По словам президента Кот-Д'Ивуара, в связи с этим введение новой валюты ЭКО вряд ли произойдет в течение трех-пяти лет.