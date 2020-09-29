Калуга, , 11:25 — REGNUM На территории Калужской области практически каждую пятую безналичную операцию совершают через интернет и с помощью мобильных устройств. Об этом 29 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.

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В Калужской области в 2020 году общий объем операций по банковским картам превысил 284,2 миллиарда рублей, что почти на 13% больше показателей 2019 года. За шесть месяцев 2020 года по банковским картам, выданным на территории области, населением и юридическими лицами было совершено более 150 млн операций, или на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Особенно наблюдается прирост безналичных операций, совершенных по банковским картам посредством мобильных телефонов (+14,3% по количеству и 34,5% по сумме), и в сети интернет — 68,9 и 40,5% соответственно.

«Калужане всё чаще используют мобильные устройства, чтобы быстро перевести деньги с карты на карту, оплачивают услуги, товары в магазине и в интернете. Для денежн6ых переводов в разные банки с мобильного телефона становится популярной система быстрых платежей — это переводы по номеру получателя через мобильное приложение банка», — сказал Владимир Репета.

Общее количество платежных карт, выданных на территории Калужской области на 1 июля 220 года, составило более 1,7 млн штук, что почти на 4,2% больше, чем в 2019 году. Наиболее активно развивается сегмент национальной платежной системы «Мир». По итогам первого полугодия 2020 года на карту «Мир» приходится 28,3% регионального рынка банковских карт.

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