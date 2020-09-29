Калуга, 29 сентября 2020, 11:25 — REGNUM На территории Калужской области практически каждую пятую безналичную операцию совершают через интернет и с помощью мобильных устройств. Об этом 29 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.

Оплата Apple Pay
Оплата Apple Pay
Marco Verch

В Калужской области в 2020 году общий объем операций по банковским картам превысил 284,2 миллиарда рублей, что почти на 13% больше показателей 2019 года. За шесть месяцев 2020 года по банковским картам, выданным на территории области, населением и юридическими лицами было совершено более 150 млн операций, или на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Особенно наблюдается прирост безналичных операций, совершенных по банковским картам посредством мобильных телефонов (+14,3% по количеству и 34,5% по сумме), и в сети интернет — 68,9 и 40,5% соответственно.

«Калужане всё чаще используют мобильные устройства, чтобы быстро перевести деньги с карты на карту, оплачивают услуги, товары в магазине и в интернете. Для денежн6ых переводов в разные банки с мобильного телефона становится популярной система быстрых платежей — это переводы по номеру получателя через мобильное приложение банка», — сказал Владимир Репета.

Общее количество платежных карт, выданных на территории Калужской области на 1 июля 220 года, составило более 1,7 млн штук, что почти на 4,2% больше, чем в 2019 году. Наиболее активно развивается сегмент национальной платежной системы «Мир». По итогам первого полугодия 2020 года на карту «Мир» приходится 28,3% регионального рынка банковских карт.

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