Сеул, , 11:10 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Busan возобновит регулярные полёты по маршруту Пусан — Циндао спустя шесть месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, рейс в китайский город будет выполняться один раз в неделю (по четвергам) начиная с 15 октября.

Отмечается, что согласно китайским карантинным стандартам заполняемость самолёта по данному маршруту составит не больше 75%.

В настоящее время в Китае выявлено более 85 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, другая южнокорейская авиакомпания Korean Air возобновит полёты в японскую Осаку с 30 сентября.

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