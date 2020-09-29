Душанбе, , 11:02 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года производство электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) Таджикистана составило 12,6 млрд кВт∙ч, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает 29 сентября издание «Авеста».

Производство электроэнергии на ТЭЦ за отчетный период выросло на 2,3%, до 902,5 млн кВт∙ч. Экспорт электроэнергии в денежном выражении составил $46,4 млн, что на 40% меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Ранее Таджикистан ограничил экспорт электроэнергии из-за маловодья в горных реках, которые не обеспечили должной работы ГЭС. Вместе с тем в республике не планируется вводить ограничения на подачу электроэнергии в осенне-зимний период.

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