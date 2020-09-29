Пекин, , 10:57 — REGNUM Китайско-шведская компания Polestar запустит серийное производство электрического пятиметрового лифтбека Precept, который был представлен в начале 2020 года в качестве концепт-кара. Об этом, как передает RG, заявил исполнительный директор автопредприятия Томас Ингенлат.

По его словам, будущая новинка позиционируется как конкурент Tesla Model S и Lucid Air. Производить электрокар планируется в Китае на экологически чистом предприятии с нейтральным балансом выбросов углекислого газа.

Он добавил, что электрокар будет оснащён большим количеством датчиков, радаров и сенсоров, которые должны обеспечить высокий уровень автономности. Компания Google разработает для Polestar систему мультимедиа с искусственным интеллектом.

Также стоит отметить, что в конструкции модели везде использованы материалы, полученные из вторично переработанного пластика.

Напомним, Polestar входит в китайскую компанию Geely. Модели Polestar позиционируются как машины премиум-класса.

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